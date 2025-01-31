Al Nassr, Jhon Duran'ı resmen açıkladı!
Al Nassr, Aston Villa'dan Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Suudi Arabistan ekibi, 21 yaşındaki santrforun transferini resmen açıkladı.
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Nassr, Aston Villa'dan Jhon Duran'ı 77 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Kolombiyalı forvet, bu sezon Aston Villa formasıyla 29 karşılaşmada 12 gol kaydetti.
Etiketler: #al nassr #transfer #Jhon Duran #Suudi Arabistan Pro Lig
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