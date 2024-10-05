Al Nassr Ronaldo ve Mane ile kazandı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, Al Orubah'ı 3-0 mağlup etti. Al Nassr'ın gollerini Ronaldo ve Mane (2) attı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr, sahasında Al Orubah ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ile 29 ve 71'de Sadio Mane attı.
Bu sonucun ardından Al Nassr, ligde 14 puana yükseldi. Al Orubah 7 puanda kaldı.
Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Al Shabab ile deplasmanda karşılaşacak. Al Orubah, bu kez Al Ettifaq deplasmanına gidecek.
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