Al Nassr'da Ronaldo etkisi patlama yaptı

Cristiano Ronaldo'nun imzası sonrası Al Nassr kulübünün Instagram ve twitter hesaplarında takipçi patlaması yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 07:48
Al Nassr'da Ronaldo etkisi patlama yaptı
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, Cristiano Ronaldo transferi sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir gelişim kaydetti.

Portekizli süperstarın transferinin sosyal medyadan açıklanmasının hemen ardından başlayan yoğun ilgi sonrası Al Nassr kulübünün Instagram hesabı birkaç saat içinde yüzde 400'lük bir artışla 4.4 milyon takipçiye yükseldi. Al Nassr'ın twitter hesabı ise Cristiano Ronaldo transferi açıklanmadan önce 836 bin takipçiliyken 3.6 milyon takipçiye kadar ulaştı.

Cristiano Ronaldo henüz sahaya adımını atmadan artan ilginin forma satışlarına da yansıması bekleniyor.

Bilindiği gibi Cristiano Ronaldo, Instagram'da 527 milyon takipçiyle uygulamanın en fazla takipçisi olan insanı ünvanını elinde bulunduruyor.


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