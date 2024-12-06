Al Nassr'da Talisca kadroya alınmadı!

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Al-Ittihad maçının kadrosunda yer almadı.

Al Nassr'da Talisca kadroya alınmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:36

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için önemli bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı yıldız, kulübünün Al-Ittihad ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #anderson talisca #al nassr #fenerbahçe #kadro dışı
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