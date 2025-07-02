Alan Virginius kimdir? Trabzonspor'un istediği Alan Virginius kaç yaşında, nereli? Alan Virginius Trabzonspor'a mı gelecek?

Fatih Tekke yönetiminde transferlerde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da hedef kadroyu nokta isimlerle güçlendirmek oldu. Fırtına, bu doğrultuda genç futbolcu Alan Virginius'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Alan Virginius kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Alan Virginius kaç yaşında, nereli? Timo Werner Trabzonspor'a mı gelecek?





ALAN VIRGINIUS KİMDİR?

Alan Virginius, 3 Ocak 2003 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 ekibi Lille'de forma giymektedir.

ALAN VIRGINIUS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Virginius, 6 Temmuz 2020'de Sochaux ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Virginius, profesyonel kariyerine 19 Eylül 2020'de Sochaux ile Ligue 2'de Rodez ile 2-2 berabere kalınan maçta çıktı. Virginius, 17 Ağustos 2022'de Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşme imzaladı. Virginius, 9 Ocak 2024'te sezon sonuna kadar Clermont'a kiralandı. Virginius, 3 Ağustos 2024'te 2024-25 sezonu için İsviçre Süper Ligi kulübü Young Boys'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. Geride kalan sezonda Young Boys formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Virginius, 2 gık atarken 3 de asist yaptı.