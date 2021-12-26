Alanya'da kazanan çıkmadı! | Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük

26 Aralık 2021 Pazar, 18:28

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 57. dakikada öne geçerken, Fatih Karagümrük bu gole 70. dakikada Aleksandar Pesic ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.