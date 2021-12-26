Alanya'da kazanan çıkmadı! | Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadelede Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 57. dakikada öne geçerken, Fatih Karagümrük bu gole 70. dakikada Aleksandar Pesic ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İşte Omicron'un yeni semptomu...
- İngiliz basınından Türkiye uyarısı
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- NBA'in zirvesindeki maçın galibi Warriors
- '35 milyon dolar' iddiasına yanıt geldi
- Şok Market'ten indirim açıklaması
- Bitcoin'de tehlike çanlarına dikkat çekti
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu