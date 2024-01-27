Alanya'da kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Pendikspor ise 23 puana yükseldi.
Alanyaspor ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
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