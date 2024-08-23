Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Göztepe
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşılaştı. GAİN Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Göztepe 45. dakikada Heliton ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 48. dakikada Yusuf Özdemir ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
3 MAÇTA 3 PUAN ALDI
Göztepe, Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Ege temsilcisi, bu maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.
Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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