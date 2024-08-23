Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 23:04
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Göztepe
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşılaştı. GAİN Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe 45. dakikada Heliton ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 48. dakikada Yusuf Özdemir ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

3 MAÇTA 3 PUAN ALDI

Göztepe, Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Ege temsilcisi, bu maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.

Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Alanyaspor haberleri göztepe haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler