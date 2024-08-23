Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Göztepe

Yayınlanma: 23.08.2024 - 23:04

Güncelleme: 23.08.2024 - 23:04

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşılaştı. GAİN Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe 45. dakikada Heliton ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 48. dakikada Yusuf Özdemir ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

3 MAÇTA 3 PUAN ALDI

Göztepe, Ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Ege temsilcisi, bu maçta da sahadan bir puanla ayrıldı.

Alanyaspor ise ligde ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Bodrum FK ile oynayacak. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.