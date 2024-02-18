Alanya'da nefes kesen maç: 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı!
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.
Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Adana Demirspor, 67. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'nın attığı golle farkı bire indirdi. Hikmet Karaman'ın ekibi 69. dakikada Yusuf Sarı ile 2-2'yi buldu.
Alanyaspor, 75. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Joao Novais, kaleci Vedat'ı geçemedi. Dönen pozisyonda Florent Hadergjonaj takımını yeniden öne geçirdi.
Pes etmeyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın 90+7'de attığı golle maçtan bir puanı çıkardı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 32, Alanyaspor 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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