Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Hocanın kararı yanlış'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:11

Güncelleme: 11.02.2024 - 22:11

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını TV 8.5'ta değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Fatih Tekke, geçen sezon da 4 tane as oyuncusunu oynatmamasına rağmen Kadıköy'de 3-3 berabere kalmıştı ve yine puan almıştı. Bugün de muhtelemen yenileceksek bile oynayabildigimiz kadar oynayabilelim demiştir."

"MAÇTA HER SKOR ÇIKTI"

"Açıkçası Samsunspor maçı ve bu maç benim haneme 1 puan yazmazdı. Bugün her skor çıktı. Maçın başında 3 puan bıraktı. Beraberliği yakaladı. Öne geçip 3 puanı aldı. Sonra yine beraberlik aldı. Bunun birinci sebebi 5 haftadır gözüküyor. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen herkes telaş yapıyor."

"OYUNU İYİ OKUYACAKSINIZ"

"Oyunun devamında skor 2-1 kalsa hocaya methiyeler dizilirdi. Siz maçtan önce hazırlarsınız ama oyunda inisiyatif oyuncudadır. Siz lider olarak oyunu iyi okuyacaksınız."

"SAVUNMADA SIKINTI VAR"

"Djiku ve Çağlar, Antalya'da birlikteydi. Çağlar sol stoper oynadı. Bugün ne oldu? Çağlar sağ stoper oynadı. Yenilen gollere ve savunma arkasına atılan toplara bakınca sıkıntı var."

"EN UZUN ADAMINI ÇIKARIYORSUN"

"Stoperleri hocalar santrfora yollar. Siz gidip 86. dakikada en uzun adamınızı oyundan çıkarıyorsunuz. Ki golü de atmış kafayla. Yanlış hamle."

"HOCANIN KARARI YANLIŞ"

"Dzeko'yu oyundan çıkardığı maçlarda oyun ona göre gidiyordu. Dzeko'yu çıkarması doğruydu. Ama bu maçta çıkarması yanlış. Ayrıca hocanın gönlündeki santrforun Batshuayi olduğuna eminim."

"HER ŞEYİ YAPARIM ONU ÇIKARMAM"

"Ben her şeyi yaparım Dzeko'yu berabereyken asla çıkarmam. Hocam yoruldum dese bile gider 'Aman idare et ne olur' derim. Sen şuursuzca doldur boşaltlara başladığında o etkili olacak adamı çıkarıyorsun."

"PROBLEM ÇÖZÜCÜ OYUNCULAR"

"Cengiz'i aman bir sarı kart verir diye çıkarıyorsan yanlış karar. Cengiz ve Dzeko problem çözücü oyuncular. Dzeko gibi bir oyuncuyu futbolun doğruları dışında zaman zaman kaos futbolunda da kullanmak gerek. 1.90'lık adama şişirirsin duran top aldırır, kafa vurup bir şeyler yapar. Bir şeyler üretmeye çalışırsın."

"HOCA RAKİPTEN ÇEKİNDİ"

"Fenerbahçe takımı maç berabereyken rakibin ataklarından çekinip çift santrfordan teke döndü. Unutulmuş Kent girdi. Bu 3-2 öne geçip 3-2'den sonra yapman gereken bir değişiklik. Hocanın kararlarını anlayamadım."

"BEYAZ SAYFA AÇMALI"

"Fenerbahçe başını kaldırıp önüne bakması lazım. Aynı yere bakıp kalırsa hata yapar. Yeni beyaz sayfa açmalı"