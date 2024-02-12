Kırmızı kart, penaltı... Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 12.02.2024 - 10:11

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler, yayıncı kuruluşta mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- 4. dakikada Leroy Fer'in sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Net doğru karar.

Deniz Çoban: Doğru karar.

"SARI KART KARARI YANLIŞ"

- 8. dakikada Szymanski'nin gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Konuk ekibe 2 tane sarı kart gösterince maç içi dengesi adına bu kartı çıkardı. Hata yaptı. Pozisyona uzak. Sadece faul. Kramponun ucuna belli belirsiz bir müdahale var. Buradan kart çıkmaz.

Bahattin Duran: Misafir takıma 2 sarı kart çıkardım, ev sahibi takıma da kart göstereyim dedi. Denge vardır kafada, bulduğunu düşündü. Szymanski, rakibinin ayağına basmıyor. Sarı kart doğru olmadı. Sadece faul.

Deniz Çoban: Faulü tartışırız ama kart asla olmaz.

- Alanyaspor'un golü öncesinde Ferdi'ye faul var mı?

Bahattin Duran: Herhangi bir faul söz konusu değil. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: VAR hakeminin şüpheci davranması kabul ama bu kadar uzun incelemesi sorunlu. Hiçbir faul yok, gol temiz.

Deniz Çoban: Faul yok, gol kararı doğru.

"TADIC'E KIRMIZI KART GEREKMEZ"



- Augusto'nun Mert Müldür'e yaptığı harekette kart çıkmalı mıydı?

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart.

Bahattin Duran: Augusto, 1-2 dakika içerisinde iki kez sarı kartlık hareket yaptı.

Deniz Çoban: Sarı kart olsa kabul ederdim.

- 42. dakikada Tadic'in rakibine müdahalesinde kartın rengi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Oyuncunun niyeti, hızı, şiddet ve yoğunluğu, temas noktası. Olaya fotoğraftan bakarsak kırmızı kart. Ciddi faullü oyuna benziyor. Akademik ve teorik olarak, en temel nokta Richard'ın ayağı yerdeyken Tadic basmıyor. Richard'ın ayağı kramponun altına geliyor. İki oyuncu aktif olarak akıyor. Tadic durup dururken bassa tartışmasız kırmızı kart. Biraz kaza biraz oyun gereği. Diz kırık. Hız şiddet düşük. Karambolün içinde bir pozisyon. Kazara bir temas. Sınırda bir durum. Hakemin sarı kartı doğru. VAR, tek bir kriterde dahi soru işareti olsa karışmaz. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Bülent Yıldırım çok güzel anlattı. Richard'ın ayağı duruyor da Tadic basıyor değil. Tadic topla oynuyor, Richard'ın da ayağı geliyor. Tadic, temastan sonra basmadan sonra güç transferi yapsaydı kırmızı derdim. Hakem kırmızı kart gösterseydi kabul ederdim ama sarı karta daha yakınım. Hakemin kararına kabulüm. Tadic basmayı anlayınca hemen ayağını geri çekiyor.

Deniz Çoban: Tadic'in dizi bükülü ve bükülü kalıyor. Bastığını anlayınca diğer ayağını yere basıp ağırlığını oraya veriyor. Kırmızı kartta acımasızlık, gaddarlık, yaralayıcılık vardır. Yoğunluğu önemlidir. Yoğunluk sınırda. Sarı karta daha fazla yakınım.

"CENGİZ, KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"



- Fatih Aksoy'a müdahalesinde İsmail Yüksek'e kart çıkmalı mıydı?

Deniz Çoban: İsmail'in ayağı Fatih Aksoy'un omuz bölgesine geliyor. Neden yüzünü tutuyor?

Bülent Yıldırım: İsmail'in ayağı rakip için hiçbir şekilde tehlike arz etmiyor. Faul. Kartlık bir durum yok.

Bahattin Duran: İsmail'in ayağı omuz bölgesine geliyor. Klasik. Göğsüne el gelir, yüzünü tutar yuvarlanır. Omuzuna ayak gelir, yüzünü tutar. Oyuncular artık bu şekilde.

- 45+6. dakikada Cengiz Ünder'e ikinci sarı kart gerekir miydi?

Bülent Yıldırım: Sarı kartı var. Taç beklentisi var, karambol pozisyon. Allah aşkına Cengiz milli futbolcumuz, sevdiğimiz kardeşimiz. Top zeminde, o kolun orada ne işi var. Sportmenliğe aykırı. Tespit edilmeliydi. Yardımcı hakem de görebilirdi. Cengiz'in ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.

Deniz Çoban: Cengiz'in hareketini görmediği için hakem taç kararı veriyor.

Bahattin Duran: Cengiz hiç gereği olmayan, eli orada hiç olmamalıydı. Eli rakibin yüzüne temas ediyor. Cengiz'in ikinci sarı kartı görmesi lazımdı.

"PENALTI KARARI YANLIŞ"



- 46. dakikada Hadergjonaj'ın Tadic'e yaptığı harekette kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Faulü çalmasa görmedi derim. Faulü de çalmışsınız, niye kart çıkarmıyorsunuz?

Bahattin Duran: Kartı tartışmaya gerek yok. Bu açık ve net bir sarı kart. Çok fazla sarı kart gösterdim, oyun çok gerildi, ikinci yarı biraz daha kontrol altında tutayım diye mi çıktı. İkinci yarının hemen başı. İlk yarı gergin geçmiş, kabul. Faulü verdin, sarı kartı göster.

Bülent Yıldırım: Tartışılacak tarafı yok. Mesafeden geliyor. Diziyle, kontrolsüz müdahaleyle, çok sert bir müdahaleyle net bir sarı kart.

- 46. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Augusto, Djiku'ya faul yapıyor diyor hakem. Augusto'nun hafif bele teması var mı, var. Augusto'nun elini belde hisseden Djiku kendini bıraktı. Çağdaş Altay da muhtemelen eli gördü. Tutma hareketine bence penaltı çaldı. Augusto bence refakat etti. Eli bele koydu ve çekti. Djiku çok kolay bıraktı. Bu pozisyon penaltı değil. VAR bile karışabilir. Çok kolay bir temas. Faul diyorsanız topsuz alanda ve bu nedenle ikinci sarı kart verilmeli. Ancak, pozisyon penaltı değil. UEFA ise VAR'lara bu tür pozisyonlara karışmayın diyor.

Bülent Yıldırım: Bahattin çok detaylı işaret etti. Paralelinde düşünüyorum. Hakem bulunduğu açıdan eli gördüğü anda ihlal düşündü. Augusto dikkatsiz davrandı. Etkili bir çekme tutma yok. Bu penaltı değil. Hakemi de eleştireceğim temel nokta, eğer tutma, bele sarılma olduğunu düşünüyorsanız ikinci sarı kartla ihraç etmelisiniz.

Deniz Çoban: Hakem, tuttu indirdi görmüş. Sarı kartı var Augusto'nun. Penaltı değil ama penaltıyı vermesinden daha çok penaltıyı veriyorsanız ikinci sarı kartı neden vermiyorsunuz.

"FATİH SARI KART GÖRMELİYDİ"

- Fatih Aksoy'un Szymanski'ye müdahalesinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Tartışacak bir şey yok. Hiçbir anlamı olmayan bir yerde kaval kemiğine vuruyor. Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Sarı kart çıkmalıydı.

- 70. dakikada Dzeko Aliti'ye faul yapıyor mu, faul yoksa penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: Faul yok, Aliti kendini bir güzel atmış. Aliti teması hissettiği anda kendini öne doğru attı. Ceza alanı içinde bu topa temas ettiği için neredeyse penaltı. Bu yanlış bir hücum faul kararı. Elle oynama yok. Hücum faul yok.

Bahattin Duran: Burada hiç faul yok. Çok basit oluyor artık. Hakem faul çalmasaydı, top koltuk altına geldiği için penaltıdan söz edemezdik.

Deniz Çoban: Faul kararı yanlış.

"TADIC SARI KART GÖRMELİYDİ"

- Tadic'e müdahalesinde Furkan Bayır'a sarı kart göstermeli miydi?

Bahattin Duran: Top Tadic'in diğer ayağında, o ayağında da değil. Yanılacak çok bir şey yok. Basmayı gördükten sonra sarı kart vermeliydi.

Bülent Yıldırım: Tecrübesi ve maç sayısı düşük, niteliği mükemmel olmayan bir kardeşimiz olduğu için verdiği gri kararlarda aklı kaldı, o sorgudan çıkamadı. Sürekli hata yaptı.

- Yusuf Özdemir'in Mert Müldür'e faulü var mı?

Bülent Yıldırım: Yusuf'un kolu Mert'i arayıp buluyor. Faul ve sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı karta daha yakınım. El doğal değil.

Deniz Çoban: Yusuf elini niye açıyor? Top Fenerbahçeli oyuncuda.

"BUNA NASIL KART ÇIKMAZ?"

- Balkovec'in faul düdüğü sonrası topa vurmasına sarı kart gösterilmeli miydi?

Deniz Çoban: Bir hakem buna niye sarı kart göstermez? Bu maçtaki en büyük hata bu. Bu nedir yahu!

Bülent Yıldırım: Oh! Hakem bir karar verdi. Batshuayi'ye faul yapılıyor. Balkovec topa vuruyor. Tartışmasız bir sarı kart. Ciddi bir hata bu.

Bahattin Duran: Balkovec niye vuruyor topa? Hakem kararını protesto. Net bir sarı kart.