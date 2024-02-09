Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.
Turuncu yeşilli takım, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan'ı Siltaş Yapı Pendikspor'dan sezon sununa kadar transfer etti." ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'