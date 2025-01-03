Alanyaspor, aradan galibiyetle döndü!
Trendyol Süper Lig'i 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'e verilen aranın ardından 18. haftada Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. GAIN Park'taki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Blaz Kramer'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 21 puana yükseldi. Konyaspor, 20 puanda kaldı.
Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
Etiketler: #Alanyaspor #konyaspor #Trendyol Süper Lig
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