Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan taraftara "tribünleri doldurun" çağrısı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın gelirlerinin tamamının depremzedeler için bağışlanacağı mücadele öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremden zarar görenlerin yararına Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçında taraftarların tribünleri doldurması gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, gazetecilere yatığı açıklamada Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti.
Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Çavuşoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.
Bu anlamda 26 Şubat Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Maçın gelirinin tamamı AFAD'a bağışlanacak. Birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça davet ediyorum. Stadyumun bu maçta dolu olacağına inanıyoruz. Alanya halkı bu konularda duyarlıdır" diye konuştu.
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