Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 3 eksik

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:48

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:48

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

3 İSİM İDMANA KATILMADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Abdullah Avcı

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.