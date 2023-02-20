Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 3 eksik
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Basel maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili kulüpte 3 isim sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
3 İSİM İDMANA KATILMADI
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.
Abdullah Avcı
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
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