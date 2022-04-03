Alanyaspor evinde Rizespor'a geçit vermedi!

03 Nisan 2022 Pazar, 18:18

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 66. dakikada daha önce Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse'den geldi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Alanyaspor puanını 52'ye çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise Konyaspor'u konuk edecek.