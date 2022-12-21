Alanyaspor Eyüpspor'u uzatmalarda geçti!

Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşısında 120 dakika sonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu biletini aldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 20:37
Alanyaspor Eyüpspor'u uzatmalarda geçti!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti.

Eyüpspor, 9. dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Alanyaspor'da Ahmed Hassan 54. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ama 62. dakikada Zinedine Ferhat eşitliği sağladı.

Ahmed Hassan, 78. dakikada ikinci kez penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 81. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Eyüpspor, 86. dakikada Taşkın İlter ile beraberliği sağlayıp maçı uzatmalara taşıdı.

Alanyaspor, 113. dakikada Idrissa Doumbia'nın kaydettiği golle adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası arası sonrası Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında lige başlayacak. 1. Lig ekibi Eyüpspor ise Keçiörengücü'nün konuğu olacak.


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