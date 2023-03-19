Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı beIN Sports naklen yayımlayacak.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
EKSİKLER
Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
SON 6 MAÇTA 16 PUAN
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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