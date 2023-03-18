Son dakika... Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 24 yaşındaki kaleci, 2026-27 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.
A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.
Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.
Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."
Kaptanımız Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçemizde— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2023
https://t.co/suuD2hUqzE pic.twitter.com/wNV1j6VmRN
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