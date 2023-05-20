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Alanyaspor, Kayserispor'u çaresiz bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında dört golle 3 puanı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 21:17
Alanyaspor, Kayserispor'u çaresiz bıraktı
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


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