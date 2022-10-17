Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.
Spor Toto Süper Lig'd mücadele eden Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.
LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.
Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı.
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