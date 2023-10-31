Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!
Alanyaspor, Türkiye Kupası 3. turunda kendi sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor'u 4-1 mağlup ederek 4. tura yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mehmet Altundal yönetimindeki Alanyaspor ile Yusuf Tokuş'un ekibi Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiev sahibi Alanyaspor 4-1 kazanırken goller; 27. dakikada Pione Sisto, 34. dakikada Nicolas Janvier, 43. ve 80. dakikalarda ise Anderson Silva'dan geldi.
ALANYASPOR 4. TURA YÜKSELDİ
Konuk ekip Belediye Kütahyaspor'un tek golünü ise 63. dakikada Berkant Şahin Kök kaydetti.
Bu sonuçla birlikte adını 4. tura yazdıran ekip Alanyaspor olurken, Belediye Kütahyaspor kupaya veda etti.
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