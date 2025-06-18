Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alanyaspor'un kamp programı belli oldu!

Alanyaspor'un kamp programı belli oldu!

18.06.2025 22:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alanyaspor'un kamp programı belli oldu!

Corendon Alanyaspor'un yeni sezon kampı 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.


Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.


Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.

İlgili Konular: #Alanyaspor #kamp #Trendyol Süper Lig