Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin yerine Ersun Yanal geliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Francesco Farioli teknik direktörlük görevini bıraktığı iddia edildi. Habere göre Farioli'nin yerine düşünülen isim Ersun Yanal oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:55
Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin yerine Ersun Yanal geliyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli'nin Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa ettiği belirtildi.

beIN Sports'un haberine göre, İtalyan teknik direktörün Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

Kısa süre önce baba olan Frencesco Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Francesco Farioli

ERSUN YANAL GELİYOR!

Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istediği ve kısa süre içinde transfere ilişkin adımların atılacağı belirtildi.

32 yaşındaki Francesco Farioli’nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11’inci sırada yer aldı.


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