Kayserispor'un 'zillet' açıklaması tepki çekti

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 22:13

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 22:13

Sosyal medya kullanıcılarından hükümet yanlısı açıklama yapan Kayserispor Kulübü'ne tepki yağdı.

Sarı-kırmızlı kulüp, Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor mücadelelerinde yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına karşı olduğunu belirten bir açıklama yayımlamıştı.

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşıma tepki göstererek sarı-kırmızılı kulübü eleştirdi.

Kullanıcıların verdiği tepkiler şu şekilde: