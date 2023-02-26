Kayserispor 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi
Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmalarında yapılan hükümet protestolarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan bir açıklama yayımlayan sarı-kırmızılı kulüp, "Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
Kayserispor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya kullanıcıları ise sarı-kırmızılı kulübün paylaşımını eleştirdi.
Kamuoyu Bilgilendirme pic.twitter.com/7wiMZmF5jy— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) February 26, 2023
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