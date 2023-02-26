Kayserispor 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 21:39

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 21:48

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında yapılan 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise sarı-kırmızılı kulübün paylaşımını eleştirdi.