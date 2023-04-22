Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 18:26
Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Alanyaspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ı açıkladı. 45 yaşındaki teknik adam son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.


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