Alanyaspor'da Zinedine Ferhat ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:02
Alanyaspor'da Zinedine Ferhat ile yollar ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Zinedine Ferhat'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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