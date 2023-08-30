Alanyaspor'da Zinedine Ferhat ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:02

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:02

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Zinedine Ferhat'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.