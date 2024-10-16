Alanyasporlu futbolcunun 4 yıl hapsi istendi!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:36

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:36

Alanyaspor'un 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcusu Hwang Ui-Jo, 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği videoları sosyal ağlarda yer alan ve Güney Kore'de de birçok sitede yayınlandığı belirtilen Hwang için partneri suç duyurusnda bulundu. Videoların ortaya çıkması ve şikayetin ardından Hwang, milli takımdan men edildi.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Bugün, Hwang'ın partnerinin bilgisi dışında cinsel ilişkilerini filme almakla suçlandığı duruşma günüydü. Savcı, eski milli oyuncu için 4 yıl hapis cezası talep etti. Hwang başlangıçta kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ancak duruşmanın ilk gününde suçunu kabul etti. Hatta daha da ileri giderek, suçlandığı eylemler için eski partnerinden özür diledi. Bu özür, cezalandırılmasını talep eden şikayetçi tarafından reddedildi.

HWANG'IN BALDIZINA 3 YIL HAPİS CEZASI

Hwang Ui-Jo yasadışı seks kasetleri bulundurmakla suçlanırken, savcılar videoları "intikam" amacıyla sosyal medya ağlarına ve sitelere yaydığı iddia edilen Hwang Ui-Jo'nun baldızı için de dört yıl hapis cezası talep etti. Hwang'ın baldızı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hwang daha sonra bu kadın hakkında şikayette bulunmuş olsa da, polis soruşturmaları videoların yasadışı olarak çekildiğini ortaya çıkardı.

SAVCILIK: "SUÇLAMALARI KABUL ETTİ"

Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir, ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor." ifadeleri kullanıldı.