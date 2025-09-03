Sağ kanatta Vaclav Cerny’yi renklerine bağlayarak önemli bir hamle yapan Beşiktaş'ın orta saha transferi için Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u transfer etmek istediği iddia edildi. Peki, Aleksey Batrakov kimdir? Aleksey Batrakov Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Aleksey Batrakov kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 9 Haziran 2025 yılında Rusya'da dünyaya geldi. Rus profesyonel futbolcu. Orta Saha mevkiinde görev almaktadır

ALEKSEY BATRAKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Lokomotiv Moskova takımının alt yapısında başlayan Batrakov, bu takımda profesyonel olarak da forma giymektedir. Moskova'da 39 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 21 gol attı. Rus Milli Takımı formasını da terleten Batrakov, 5 maçta rakip fileleri iki kez havalandırmayı başardı.