Alex de Souza: 'Çok havalı bir projeden sorumluyum'
Avai ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, "Havalı bir projeden sorumlu olmak çok büyük bir sevinç sebebi." açıklamasını yaptı.
Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Avai Başkanı Julio Cesar Heerd, "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık." dedi.
Alex de Souza ise, "Antrenörlük lisanslarım için uğraşıyordum ve bu sırada başkan beni aradı. Böylesi önemli bir yılda Florianopolis'e gelebilmek ve havalı bir projeden sorumlu olmak çok büyük bir sevinç sebebi. Oyuncularla buluşabildiğim için heyecanlıyım. Bu zorlu görevden ötürü hem çok mutluyum, hem çok motiveyim, hem de çok endişeliyim." dedi.
Fenerbahçe formasıyla hafızalara kazınan Alex de Souza, Avai'den önce Sao Paulo B takımında teknik direktörlük görevi yapmıştı.
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