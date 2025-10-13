Alex de Souza'yı çileden çıkartan penaltı atışı: 'Çok müdahale ettim ama...'

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza için teknik direktörlük kariyerinde işler yolunda gitmiyor. Geçen haziran ayından bu yana Brezilya Serie B takımı Operario'yu çalıştıran Alex, üst üste 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Novorizontino'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Operario, 13. sıraya gerilerken 39 puanda kaldı. Takımının başında 20 maça çıkan Brezilyalı teknik adam, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi aldı ve 25 puan topladı.

Öte yandan karşılaşma 0-0 devam ederken 49. dakikada Operario'nun santraforu Ademilson'un kaçırdığı penaltı, teknik direktör Alex de Souza'yı çileden çıkardı. Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinen Alex, penaltıyı Ademilson'un atmasını istemediğini belirterek, futbolcunun bu hatasının yenilgide belirleyici rol oynadığını söyledi.

48 yaşındaki teknik adam, penaltı vuruşunun talimatlarına aykırı şekilde kullanıldığını vurguladı ve vuruşu Boschilia'nın yapmasını istediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boschilia'nın şutu atması emrini verdim ve soyunma odasında bu konuda farkındalık yarattık. Devre arasında birçok konuda, özellikle de sahadaki herkesin sorumluluğu konusunda farkındalık yarattık. Penaltı sırasında bile sahaya mesajlar gönderdik, bağırdık ve bunu defalarca söyledik. Bir maçta olanların çoğu sporcunun, oyuncunun verdiği kararlardır."

Ademilson'un bireysel olarak aldığı kararı eleştirmekten geri durmayan Alex, bu hatanın sonucu doğrudan etkilediğini söyledi ve "Müdahale ettim hem de çok müdahale ettim ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı ve bu da kesinlikle bir dengesizlik yarattı" ifadelerini kullandı.