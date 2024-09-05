Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı!

San Diego Wave FC'nin forvet oyuncusu Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:48
Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı!
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Amerikalı Milli Kadın Futbolcu Alex Morgan, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. 

Son olarak San Diego Wave FC takımında forvet pozisyonunda görev yapan sporcu futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinde Lyon, Tottenham gibi kulüplerde forma giyen oyuncu toplam 383 maça çıkarak 181 gol 35 asistlik performansla oynadı.


Etiketler: #Alex Morgan #Amerika #San Diego Wave FC
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