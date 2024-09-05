Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı!
San Diego Wave FC'nin forvet oyuncusu Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı.
Amerikalı Milli Kadın Futbolcu Alex Morgan, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Son olarak San Diego Wave FC takımında forvet pozisyonunda görev yapan sporcu futbolu bıraktığını duyurdu.
Kariyerinde Lyon, Tottenham gibi kulüplerde forma giyen oyuncu toplam 383 maça çıkarak 181 gol 35 asistlik performansla oynadı.
Etiketler: #Alex Morgan #Amerika #San Diego Wave FC
Spor Haberleri
- Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası!
- Alex Morgan, futbolu bıraktığını açıkladı!
- Joao Mario kimdir?
- Lamine Yamal: Köpeklere karşı oynamak en zoruydu
- Kylian Mbappe: 'Kupa kazandığımızı bile hissetmedim'
- Ecem Taşın Çavdar'dan Paris 2024'te bronz madalya!
- Galatasaray, PUMA ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
- Antony'den transfer kararı
- Rabiot için 2 Premier Lig kulübü devrede!
- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte güncel oranlar…
- 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarında son durum
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- MSB, görüntülere inceleme başlattı
- 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Dilruba'ya bir dava daha açıldı!
- Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı!
- Aya Yorgi yıkılıyor!
- AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...
- İmamoğlu sert sözlerle yüklenmişti, danışmanı açıkladı!