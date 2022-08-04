Alex Telles resmen Sevilla'da!
Sevilla, Manchester United'dan Alex Telles'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sevilla, bir süredir gündemde olan Manchester United'dan Alex Telles transferini açıkladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı sol bekin kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.
Sevilla, Manchester United'a ödenecek kiralama ücreti ve 29 yaşındaki futbolcunun alacağı ücrete dair bilgi ise paylaşmadı.
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