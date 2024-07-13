Alexander Djiku: 'Bu sene çok farklıyız'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 22:15

Güncelleme: 13.07.2024 - 22:15

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalar yaptı.

Alexander Djiku yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz galibiyetten dolayı mutluyuz. Kalemizde gol görmeden 4 tane gol attık. İyi bir kamp geçirdik. Fiziksel anlamda güçlendiğimizi düşünüyorum. Başlangıçlarda yoğun antrenmanlardan dolayı zorluklar vardı ama maçlarla birlikte çok daha iyi yere geldik. Kampın son maçını iyi bitirdik. Mutlu bir şekilde İstanbul'a döneceğiz." dedi.

LUGANO MAÇI AÇIKLAMASI

Djiku, "Bizler maç maç ilerliyoruz. Lugano maçına odaklanmamız açısından daha zamanımız var. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edip ilk resmi maçımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene farklı oynadığını söyleyen tecrübeli stoper, "Farklı bir oyun oynuyoruz bu yıl. Hem defansif, hem de ofansif anlamda farklıyız. Geride zaman zaman üçlü oyun kuruyoruz. Hocamızın söylediklerine hızlı bir şekilde adapte olmak istiyoruz." diye konuştu.

"GÜN GÜN GELİŞİYORUZ"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Gün gün gelişiyoruz. Maçta çok fazla fırsat yarattık ve defansif anlamda da iyiyiz. En iyi durumda değiliz ama zamanla bu noktaya da erişeceğiz." açıklamasını yaptı.