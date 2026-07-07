Beşiktaş kaleci transferini resmiyete kavuşturmaya çok yakın. Uzun süredir gündeminde olan Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren siyah beyazlıların, Alman file bekçisinin yanı sıra kulübü Bayern Münih ile de her konuda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Peki, Alexander Nübel kimdir? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel kaç yaşında, nereli? Alexander Nübel hangi takımlarda oynadı?

ALEX NÜBEL KİMDİR?

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996 yılında Doğu Vestfalya'daki Salzkotten'de doğdu.

ALEX NÜBEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Nübel, 2005 yılında SC Paderborn'un gençlik departmanına geçti ve burada başlangıçta 14 yaş altı seviyesine kadar saha oyuncusu olarak görev yaptı.

Nübel, Ralf Fährmann'ın yedek kalecisi olarak Schalke 04'e transfer oldu. 24 Ekim 2018'de Galatasaray ile golsüz berabere kalınan maçta Schalke formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı. Kış arasından sonra Schalke'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Fährmann'ı kulübün birinci kalecisi olarak görevden aldı ve Nübel'i birinci kaleci olarak atadı

Nübel, 30 Haziran 2020'de Bayern Münih'e katıldı.

27 Haziran 2021'de Nübel, iki sezonluk bir anlaşmayla Fransız Ligue 1 kulübü Monaco'ya kiralandı.

25 Temmuz 2023'te Nübel, Bundesliga'ya geri döndü ve sezon sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart'a katıldı.