Alexander Sörloth, Real Sociedad'a geri döndü!
Almanya ekibi Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon kiralık geçirdiği Real Sociedad'a geri döndü.
Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli golcü 1 yıl daha İspanyol ekibine kiralandı. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için kente geldi. Real Sociedad'ın başarılı golcüyü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Bu transfer için İspanyol ekibinin Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Öte yandan, Norveçli golcünün adı sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Geçen sezonu da kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibinde Alexander Sörloth 44 maçta 8 gol kaydetmişti.
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