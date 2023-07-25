Alexander Sörloth, Villareal'e transfer oldu
Adı sıklıkla Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth, Villareal'e transfer oldu.
Bu sezon adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
Alexander Sörloth, İspanya La Liga takımlarından Villareal'e transfer oldu.
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Villareal, 27 yaşındaki Norveçli santrfor için RB Leipzig'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sözleşmesinin ne kadar süreceğine ve Alexander Sörloth'un ne kadar kazanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiren ve 46 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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