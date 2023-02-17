Alexandru Maxim, Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Gaziantep FK'dan Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i transfer etti.
Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı. Rumen oyuncu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.
Tecrübeli oyuncu bugün İstanbul'a gelip Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp, resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak.
Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'den Alexandru Maxim'i transfer etti. 32 yaşındaki sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımda forma giyecek.
Rumen oyuncu bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol attı, 10 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Can kaybında artış!
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı
- 'O kapıyı devirir gireriz içeri'
- Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti