Ali Koç başkanlığa aday! Sadettin Saran resmen adaylıktan çekildi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını duyurdu. Sadettin Saran ise Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:49
Ali Koç başkanlığa aday! Sadettin Saran resmen adaylıktan çekildi...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını duyurdu.

Saadettin Saran, Fenerbahçe başkanlık adaylığından Ali Koç lehine çekildiğini açıkladı.

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI

"Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara ve hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, Sayın Başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz."


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