Ali Koç memnun! 'İyi bir kura çektik'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Koç, 'İyi bir kura çektik' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 18:30
Ali Koç memnun! 'İyi bir kura çektik'
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşmesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Ali Koç, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bize göre kurası biraz daha zor gözüküyor. Umarım tüm takımlarımız gruplarından çıkar." ifadelerini kullandı.

Ülke puanına dikkat çeken Ali Koç, "Bu sezon ülke puanı için çok önemli. 8 ya da daha üstü bir sırada sezonu tamamlarsak harika olur." dedi.


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Ali Koç fenerbahçe kura çekimi UEFA Konferans Ligi

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