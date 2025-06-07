Ali Koç, Mourinho ile görüşmek için Londra’da: Jose’de karar anı

Fenerbahçe'de büyük beklenti ile takımın başına getirilen ancak sezonu kupasız tamamlayan teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği netleşiyor. Olağanüstü seçim konusunun ana gündem olduğu Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç sürpriz bir kararla Mourinho ile görüşmek için dün Londra’ya gitti. F.Bahçe yönetiminde bazı isimlerin, Portekizli hocayla yeni sezona devam edilmemesi yönünde görüş belirttiği biliniyor. Hatta bir yöneticinin, Mourinho kalırsa istifa edeceği dahi konuşuluyor.

Bazı yöneticilerin, Sergen Yalçın’ın takımın başına getirilmesini önerdiği öğrenildi. Ancak Koç’un şu an Yalçın’a sıcak bakmadığı kaydedildi. Tekrar İsmail Kartal’ın da adı masadaki isimler arasında. Ali Koç-Mourinho görüşmesinden ayrılık kararı çıkma ihtimali bir hayli olası. Durumun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.