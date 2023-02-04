Ali Koç, Palabıyık için net konuştu! ‘Kadıköy’e giremez’

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

Fenerbahçe yönetimi, hakem Ali Palabıyık ve VAR Koray Gençerler’in Adana Demirspor maçındaki tartışmalı kararları sonrası dün olağanüstü toplandı. 1 saat süren toplantının ardından başkan Ali Koç ve yöneticiler, TFF’nin Riva’daki binasına gitti.

Koç ve beraberindekiler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşüp, Palabıyık’ın kararlarıyla hakem hatalarından duydukları rahatsızılığı dile getirdi. Toplantı sonrası konuşan Koç, “Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz onu bilemem. Ancak bildiğim bir şey var, bu arkadaş kariyeri boyunca en azından biz yönetimdeyken bizim stadımıza giremez” dedi.

‘Şaibeli çok maçı var’

Ali Koç, Palabıyık için “Şaibeli pek çok maçı var” ifadesini kullanırken, “Yeni MHK ataması değil. Eski MHK’nin ataması, giderayak bombayı bırakmıştır. Böyle bir adamı bu maça atamak, dün gece Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin kanıtıdır, bittiğinin sertifikasıdır. Aslında Sivas-G.Saray maçında yaşananlar, dün yaşananlar Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir” diye konuştu.

‘Yabancı hakem gelsin’

Başkan Koç, “Türk hakemlerinin performansı ve bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakem konusunda en karşıyken artık denememiz lazım noktasına geldik. Şurada 15 hafta kalmışken, VAR’a yabancı hakem gelsin dedik. Lisan bariyeri var, bizim FIFA hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyor. Ancak orta hakemin niyeti dünkü gibi bile olsa bizim ısrarımız doğru bir VAR hakemliğinin Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesinde katkısı olur” dedi. Galatasaray’a gönderme Koç, “Akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar ne hikmetse bir takımın aleyhine bir takımın lehine oluyor. Tez zamanda Türk futboluna yabancı VAR hakemi getirilmeli” dedi. Koç, Büyükekşi’nin hataları kabul edip etmediğiyle ilgili soruya, “Kabul etsin, etmesin, kimin puanları gidiyor? Sivas maçında 3 puan, bugün 2 puan, nasıl olacak?” yanıtını verdi.