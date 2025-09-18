Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."