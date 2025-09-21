Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a flaş cevap: 'Neyi kutladığının bile farkında değiller'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağanüstü genel kurulda veto edilen maddelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın talebi sonrası veto edilen maddelerle ilgili konuşan Ali Koç, "Bu maddeleri ilk koyan Aziz Başkan. O tamamen kendi açısından konuyu ele alıyor, kulübün menfaatleri açısından değil. Aziz Başkan sen bunları gündem maddesi yaptın 2013'te ve ondan sonraki bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Vetodan sonra zıplaya zıplaya kutladılar. Neyi kutladığının bile farkında değiller" dedi.

Şekip Mosturoğlu'na da öfkeli olduğunu aktaran Ali Koç, "Ben Şekip Bey'e de biraz öfkeliyim. "Senin döneminde bu böyle değil miydi?" dedim "Böyleydi" dedi. "Söyle" dedim, çıka çıka söyleyebildiği şey 'Seçimi ilgilendirmiyor bu konular'. Bu, Ali Koç'a gol atacağım diye kulübe yapılmış kötülüktür" ifadelerini kullandı.