Ali Koç'tan çok sert sözler! 'Bu işin intikamı olacaktır!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alı Koç'un açıklamaları...

'Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur.

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.

Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.

"SAYIN BAŞKAN, SİZE SESLENİYORUM!"

Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir.

Ben başkan olayım ya da olmayayım, hayatta olduğum müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti temsil ettiğinin açıklanana kadar peşinde olacağım. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu biliyor. Bu işin intikamı olacaktır!

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız.

Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler.

"Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum.'