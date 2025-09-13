Ali Koç'tan MHP sorusuna yanıt

Türk futbolunun 3 büyüklerinden biri olan Fenerbahçe, 21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek. Seçimde Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp, başkan olmak için yarışacak.

Sarı lacivertlilerdeki kongre öncesi, dikkat çeken bir gelişme yaşanarak, MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu kişiler, seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı. Ali Koç, bu konu hakkında ilk kez konuştu.

"MHP İLE YAKINLIĞIM BİLİNEN BİR ŞEY"

Ali Koç, basın toplantısında "Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, "Keşke böyle bir açıklama olmasaydı" diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok."