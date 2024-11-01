Ali Koç ve Aziz Yıldırım beraber tribünde!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'deki Partizan maçını Aziz Yıldırım ile birlikte yan yana izledi.
THY EuroLeague'de sahasında Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki maçı birlikte izledi.
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'ı konuk edeceği mücadele saat 20.45'te başladı.
Etiketler: #fenerbahçe beko #aziz yıldırım #Ali Koç #thy euroleague
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