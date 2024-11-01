Ali Koç ve Aziz Yıldırım beraber tribünde!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'deki Partizan maçını Aziz Yıldırım ile birlikte yan yana izledi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım beraber tribünde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 20:51

THY EuroLeague'de sahasında Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki maçı birlikte izledi. 

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'ı konuk edeceği mücadele saat 20.45'te başladı.


Etiketler: #fenerbahçe beko #aziz yıldırım #Ali Koç #thy euroleague
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