Ali Koç'tan basın toplantısı kararı

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 21:57
Ali Koç'tan basın toplantısı kararı
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, basın toplantısının cuma günü saat 15.00'de olduğu belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Basın Toplantısı Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00'te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."


Ali Koç fenerbahçe

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