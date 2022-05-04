Ali Koç'tan basın toplantısı kararı
Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, basın toplantısının cuma günü saat 15.00'de olduğu belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Basın Toplantısı Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00'te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
Video Haberler
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- Büyük zamlar yolda!
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı