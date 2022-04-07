Ali Koç'tan çok sert Mesut Özil çıkışı!
Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu merak edilirken Başkan Ali Koç'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, Mesut Özil'in affedilmesi ile ilgili bir beklenti oluştu. Ancak bu durum Başkan Ali Koç'un açıklamasının ardından son buldu.
Konyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösteren yıldız futbolcu, kadro dışı kalmıştı. Derbi maçı öncesinde salı günü üyelerle buluşan Başkan Koç'a, Mesut'un affedilme ihtimali soruldu. Ancak Koç bununla ilgili olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu.
Başkan Ali Koç, "Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadesini kullandı.
Koç'un bu ifadesinin ardından, derbi öncesi Mesut'un takıma katılma ihtimali oldukça azaldı. İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler gibi birçok oyuncuyla iyi ilişkisi olan Mesut, takım içinde genel olarak seviliyor. Ayrıca iki yıl daha kontratı da bulunuyor.
Fenerbahçe'den de ayrılmak istemeyen ve İstanbul'da yeni bir düzen kuran futbolcunun ayrılığı zor gözüküyor.
Video Haberler
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Üzerinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalandı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede
- Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanı tarafından imara açmıştı
- Seren Serengil: 'Takıntılı gibi peşimden geliyordu'
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
- Ekonomik kriz vurdu, yurttaş toplu ulaşıma döndü
- Öğretmenin sahiplendiği 'Badem' okulun maskotu oldu
- Dünyanın izlediği toplantıda karar çıktı
- Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
- JPMorgan'dan emtiada yüzde 40'lık ralli beklentisi
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı